Городской портал www.TagilCity.ru поздравляет с Праздником Настоящих Мужчин!
Желаем сильной половине человечества отменного здоровья! Крепости духа! И мирного неба над головой!
Сегодня — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность, и, конечно, подарки.
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».
В 1922 годуэта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.