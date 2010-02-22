Городской портал www.TagilCity.ru поздравляет с Праздником Настоящих Мужчин!

Сегодня — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность, и, конечно, подарки.

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

В 1922 годуэта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.