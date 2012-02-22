Масленицу в Нижнем Тагиле отметят сожжением чучела

Сегодня пройдет квартальный праздник в центре города. В него включеныконцерт народных коллективов, игры, пляски, бои подушками и хороводы,аттракцион «Дерево сладостей». Угощать гостей будут блинами попраздничной цене - три рубля. Здесь же пройдет ярмарка-продажа украшенийручной работы.

Попробовать блины с разными начинками можно будет сегодня в 13.00 водворе дома №11 по ул. Вязовской (Ленинский р-н, центр города, въезд водвор). Праздник организует клуб дополнительного образования «Надежда».

А 26 февраля, в последний день Масленицы, в парке им. Бондина сожгутчучело зимы. Обряд намечен на 16.00, а с 13.00 до 18.00 в парке пройдутгуляния, выступления коллективов ДК Юбилейный и ДК Рудника, рассказалаTagilCity.ru начальник досугового отдела парка им. Бондина РезедаНартдинова. На территории парка по традиции будут продавать блины.

26-го февраля Масленицу будут провожать не только в Нижнем Тагиле. Впригороде во всех дворцах культуры пройдут праздничные мероприятия. Впоселках Первомайский и Большая Лая тоже сожгут чучело зимы, рассказалаTagilCity.ru представитель управления культуры Горноуральскогогородского округа Тамара Андросова.

Но особенно красочно и ярко празднование проходит в поселке Висим. Впоселковом музеебыта и ремесел организована развлекательная программа снародными играми, песнями и плясками. Праздник проводит фольклорнаягруппа. В масленичную неделю в музее проходят экскурсии для знакомства страдициями русской Масленицы.

Но чтобы узнать о масленичных традициях, необязательно ехать в Висим. Внижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» проходитпраздник «Душа наша масленица». Посетители музея могут не только узнать отрадициях, но и принять участие в обрядах.