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Областные власти хотят возродить тагильскую лаковую роспись по металлу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Областные власти хотят возродить тагильскую лаковую роспись по металлу

22 февраля 2012, 16:31Общество
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