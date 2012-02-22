Областные власти хотят возродить тагильскую лаковую роспись по металлу

По этому поводу он провел расширенное совещание, в котором отметил, что поднос является визитной карточкой, брендом Свердловской области, признанным искусствоведами со всего мира. При этом в администрации Нижнего Тагила рассказывают, что, несмотря на существование муниципальной программы по поддержке народных ремесел, промысел по-прежнему нуждается в спасении.

При этом проблем, с которыми сталкиваются люди, имеющие отношение к художественному промыслу, много: это отсутствие оборудования, ограниченность рынка сбыты, высокие налоги и аренда помещений, а также большая разобщенность ремесленников и искусствоведов.

Участники совещания во главе с Александром Петровым решили создать некоммерческое партнерство, которое будет интегрировать мелкие объединения народного творчества в одно крупное. При этом члены партнерства будут участвовать в конкурсах на получения грантов, активно взаимодействовать и развивать отрасль. Кроме того, политики заявили о намерении продлить действие программы «О первоочередных мерах народного художественного промысла и ремесел в городе Нижний Тагил», а также обратиться в Заксобрание области с ходатайством о принятии программы развития и поддержки народных промыслов. При этом они заручились поддержкой бывшего вице-мэра Нижнего Тагила, а ныне председатель комитета по социальной политике в региональном парламенте Вячеслава Погудина.