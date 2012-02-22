Оборот розничной торговли в Нижнем Тагиле вырос на 11%
В 2011 году по сравнению с 2010-м были улучшены позиции по всем макроэкономическим показателям. Так, объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним организациям промышленности, без учета предприятий ОПК, вырос на 25,3% в действующих ценах. Об этом сообщила глава города Валентина Исаева на встрече с лидерами профсоюзов.
Инвестиции – также один из наглядных показателей. В 2011 году наразвитие экономики и социальной сферы города использовано инвестиций всопоставимых ценах на 12,9% больше, чем в 2010-м.
В числе объектов - завершенная за счет бюджета города реконструкциядетского сада № 25 по улице Жуковского, построенный на условияхсофинансирования с областных бюджетом детсад в микрорайоне Муринскиепруды. Закончена реконструкция помещения под санпропускник, появлениекоторого положительно скажется на санитарно-эпидемиологическойобстановке в городе.
Об уровне жизни тагильчан говорят и другие итоги минувшего года. Оборотрозничной торговли в 2011-м по сравнению с 2010-м вырос в сопоставимыхценах на 11,5%, общественного питания – на 14%. Номинальные денежныедоходы населения в расчете на одного жителя города увеличились на 15,5% вдействующих ценах, при этом реальные денежные доходы - на 5,7%.
Уровеньбезработицы к численности экономически активного населения с начала2011 года снизился с 1,3 до 0,8%, рост вакансий составил 20,2%.
© TagilCity.ru