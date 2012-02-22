Оборот розничной торговли в Нижнем Тагиле вырос на 11%

Инвестиции – также один из наглядных показателей. В 2011 году наразвитие экономики и социальной сферы города использовано инвестиций всопоставимых ценах на 12,9% больше, чем в 2010-м.

В числе объектов - завершенная за счет бюджета города реконструкциядетского сада № 25 по улице Жуковского, построенный на условияхсофинансирования с областных бюджетом детсад в микрорайоне Муринскиепруды. Закончена реконструкция помещения под санпропускник, появлениекоторого положительно скажется на санитарно-эпидемиологическойобстановке в городе.

Об уровне жизни тагильчан говорят и другие итоги минувшего года. Оборотрозничной торговли в 2011-м по сравнению с 2010-м вырос в сопоставимыхценах на 11,5%, общественного питания – на 14%. Номинальные денежныедоходы населения в расчете на одного жителя города увеличились на 15,5% вдействующих ценах, при этом реальные денежные доходы - на 5,7%.

Уровеньбезработицы к численности экономически активного населения с начала2011 года снизился с 1,3 до 0,8%, рост вакансий составил 20,2%.