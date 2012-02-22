Около 450 млн рублей вложат в ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2012 г.
22 февраля 2012, 10:34Общество
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Из них 297 млн рублей выделят из местного бюджета, еще 85 млн рублей поступит из областного дорожного фонда. Плюсом к этому городу предстоит завершить ремонты магистралей, начатые в прошлом году. В целом на реконструкцию дорожного полотна в Нижнем Тагиле будет выделено порядка 450 млн рублей.
Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловскойобласти Геннадий Маренков на заседании правления Союза автотранспортныхпредпринимателей Свердловской области (САПС), которое прошло в НижнемТагиле.
«Серьезно можно уличную сеть поправить. Те дороги, на которых будетпроизводиться ремонт, должны простоять минимум 10 лет», - заявилминистр.
По данным Г. Маренкова, более 40 млн рублей из названной им суммы пойдет на реконструкцию дворовых проездов.
Министр отметил, что он видит прогресс в области проведения ремонтов иреконструкции дорог в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Администрациигорода.
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