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Около 450 млн рублей вложат в ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2012 г.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 450 млн рублей вложат в ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2012 г.

22 февраля 2012, 10:34Общество
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