Первый завод по выпуску «ё-мобилей» откроется в начале 2013 года
Первый завод по производству «ё-мобилей» откроется в январе-феврале 2013г., сообщил сегодня на пресс-конференции бизнесмен, кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров.
«Все идет по графику, никаких проблем нет», - сказал он, добавив, что производство будет намного дешевле, чем запуск «любых моделей японских концернов».
Ранее заместитель генерального директора «Ё-Авто» Максим Скочко сообщал, что выпуск первых серийных «ё-мобилей» начнется в 2013г. Компания рассчитывает к 2016г. вывести на полную проектную мощность (90 тыс. автомобилей в год) свой завод под Санкт-Петербургом.
Первыми серийными автомобилями, которые сойдут с конвейера, станут кроссоверы. Именно на эту модель приходится около 85% поступивших на «ё-мобиль» предзаказов. Известно, что двухтопливный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который установят на «ё-мобили» в первых сериях, будет импортного производства. Гарантия на автомобиль составит не менее трех лет.
Проект «ё-мобиля» реализует совместное предприятие «Ё-Авто», 51% которого принадлежит группе «ОНЭКСИМ» М.Прохорова и 49% - ЗАО «Яровит Моторс». В конце 2010г. были представлены прототипы трех российских гибридных автомобилей: минивэн, кросс-купе и городской фургон, созданных на единой платформе. Инвестиции группы «ОНЭКСИМ» и компании «Яровит» в разработку и организацию серийного производства составляют 150 млн евро. Максимальная стоимость автомобиля достигнет 485 тыс. руб., минимальная - 320 тыс. руб. Официальный прием заказов на «ё-мобили» начался 16 мая 2011г.