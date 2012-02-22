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Первый завод по выпуску «ё-мобилей» откроется в начале 2013 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый завод по выпуску «ё-мобилей» откроется в начале 2013 года

22 февраля 2012, 14:06ОбществоВалерия Лошкарева
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