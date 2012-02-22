Первый завод по выпуску «ё-мобилей» откроется в начале 2013 года

«Все идет по графику, никаких проблем нет», - сказал он, добавив, что производство будет намного дешевле, чем запуск «любых моделей японских концернов».

Ранее заместитель генерального директора «Ё-Авто» Максим Скочко сообщал, что выпуск первых серийных «ё-мобилей» начнется в 2013г. Компания рассчитывает к 2016г. вывести на полную проектную мощность (90 тыс. автомобилей в год) свой завод под Санкт-Петербургом.

Первыми серийными автомобилями, которые сойдут с конвейера, станут кроссоверы. Именно на эту модель приходится около 85% поступивших на «ё-мобиль» предзаказов. Известно, что двухтопливный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который установят на «ё-мобили» в первых сериях, будет импортного производства. Гарантия на автомобиль составит не менее трех лет.