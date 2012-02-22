Появились первые официальные снимки новой модели Volvo

Как сообщалось ранее, хэтчбек Volvo V40 будет предлагаться с гаммой 1,6-литровых бензиновых четырехцилиндровых двигателей мощностью 120 и 180 лошадиных сил, а также с дизелями объемом 1,6 и 2,0 литра. В линейке Volvo новинка займет место между трехдверкой C30 и универсалом V60. Габаритная длина пятидверного хэтчбека составит 4,45 метра против 4,25 и 4,63 метра у C30 и V60 соответственно. Volvo V40 будет бороться за покупателей с BMW 1-Series и Audi A3 Sportback. Не исключено, что на моторшоу в Париже, которое пройдет в сентябре, шведская компания покажет «внедорожный» вариант модели с индексом XC. Цены на V40 в Европе будут начинаться примерно от 26 тысяч евро.