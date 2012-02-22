Россияне стали по-новому распоряжаться деньгами
22 февраля 2012, 14:22ОбществоОльга
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Число автолюбителей в России за 20 лет выросло вчетверо, а расходы россиян на алкоголь упали в полтора раза, сообщил на пресс-конференции глава Росстата Александр Суринов. Об этом пишет «Российская газета».
Что касается авто, то в 1990 году их было 58 штук на тысячу человек, а в2010 году — 228. Люди иначе стали тратить деньги. Если в 1995 году на еду уходило 49 процентов семейного бюджета, то в
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