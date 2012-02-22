Россияне стали по-новому распоряжаться деньгами

Что касается авто, то в 1990 году их было 58 штук на тысячу человек, а в2010 году — 228. Люди иначе стали тратить деньги. Если в 1995 году на еду уходило 49 процентов семейного бюджета, то в 2010-м — 29,6 процента.Это признак улучшения качества жизни. «Чем больше тратят на еду, тем беднее семья», — сказал Суринов.