Российский Центр подготовки космонавтов не может набрать добровольцев

Таким образом, к проблемам с техникой, возникшим в космической отрасли в последнее время, добавился и человеческий фактор. Кого теперь берут в космонавты, выяснила корреспондент НТВ Анастасия Литвинова.

Образование высшее, здоровье отменное, рост не ниже 150 сантиметров, но и не больше 190. Весь от 60 до 90 килограммов. Возраст - до 33-х лет. Каждый, кто этим условиям соответствует, теоретически может попасть в отряд космонавтов. На практике, правда, все немного сложнее, поэтому половина кандидатов выбыла из космической гонки еще на стадии оформления документов.

Сергей Крикалёв, начальник центра подготовки космонавтов, Герой россии: «Секретарь Роскосмоса говорил, что до него настойчиво дозванивался один молодой человек и спрашивал, как можно было сделать так, чтобы не подавать справку из психдиспансера. Мы рассчитываем, что к нам будут приходить нормальные люди, то есть должны быть нормальные люди по здоровью, физически развитые».

Тех, кто справился с бумажной работой, оказалось всего 50 человек, из них подошли только четверо. Для сравнения: в Европе в таком же отборе участвует тысяча желающих. На такой результат в Роскосмосе уже не рассчитывают, но уверяют, что недобора в отряде космонавтов все равно не будет.

Сергей Крикалёв: «Мы сейчас все вместе с вами проводим такой социальный эксперимент, говорящий о том, какие вообще приоритеты в обществе сейчас существуют. Поэтому гадать, каким будет результат этого эксперимента, наверное, было бы некорректно, давайте посмотрим. 50 человек, конечно, мало. Но мы только дали это объявление, кандидатам требуется осознание, время на сбор документов, на их подачу. То есть мы ожидаем, что ближе к концу желающих станет больше».

Конкурс в отряд космонавтов теперь открытый, но это, конечно, не значит, что полететь к звездам смогут все желающие. После того как претенденты соберут необходимые документы и пройдут заочный отбор, их еще ждут настоящие испытания в Центре подготовки в Звездном городке. Для начала - урок космической физкультуры.

Евгений Шемчук, начальник отдела физической подготовки космонавтов: «В состав профессионального отбора входит 12 упражнений по шести качествам: это выносливость, сила, быстрота, ловкость и координация движений, специальные физические и бортовые тренировки, то есть возможность кандидата в последующем работать, как космонавт».

Потом психологические тесты и самый сложный этап - медицинское обследование. Юрий Глазков уже отправил заявку, но приглашения в Звездный городок может не дожидаться. Он работает здесь инструктором, раньше готовил к космосу других, теперь решил полететь сам. На его примере показывали журналистам, что ждет тех, кто мечтает попасть на орбиту.

Раньше все космонавты обязательно должны были работать либо в космической отрасли, либо в Министерстве обороны. В этом году эти ограничения впервые сняли, то есть анкету может прислать даже учитель рисования. Однако будущему космонавту потом все равно придется сдавать экзамены - без медицинских и технических знаний на орбите не обойтись.