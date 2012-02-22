Следователи объявили о завершении расследования ДТП на Ленинском

Председатель Президиума коллегии, известный адвокат Игорь Трунов, напомним, представляет интересы семьи погибшей в ВИП-ДТП Ольги Александриной. Как говорится в заявлении, следователь, расследующий уголовное дело о ДТП на Ленинском, сообщил защите о том, что расследование дела закончено. 28 февраля представитель обвиняемой и адвокат начнут знакомиться с материалами дела, после чего оно будет направлено в Гагаринский районный суд (по месту ДТП), где будет рассматриваться по существу. В том же сообщении коллегии И. Трунов заявляет, что защита планирует заявить ряд ходатайств, представить собранные защитниками доказательства невиновности Ольги Александриной. Напомним, что первоначально виновницей произошедшей 25 февраля 2010 года громкой аварии на Ленинском проспекте Москвы была признана именно О. Александрина, а дело было прекращено в связи со смертью предполагаемого виновника. Однако Конституционный суд РФ, в который обратилась семья погибшей, признал не соответствующими Конституции нормы Уголовного кодекса, позволяющие прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого без согласия его близких родственников, настаивающих на реабилитации умершего. Расследование в итоге было возобновлено.