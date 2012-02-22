Судьба «Зеленого бульвара» в Нижнем Тагиле пока не решена

К такому решению склоняются члены комиссии по соцполитике нижнетагильской гордумы. Судьба рынка «Зеленый бульвар», где в 41 павильоне тагильчане покупают все необходимое, решается уже несколько месяцев. Начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая заявил, что рынок находится на разделительной полосе дороги на проспекте Мира, а это грубое нарушение.

В защиту рынка выступили жильцы соседних домов, привыкшие покупать все необходимое на «Зеленом бульваре». Люди утверждают, что сегодня в этом районе купить продукты больше негде. По словам заместителя Главы города по стратегическому развитию и инвестициям Юрия Кузнецова, сейчас, главная задача - реконструировать торговую точку, и дать рынку проработать еще лет пять.