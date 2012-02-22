Тагильский оркестр под управлением итальянского дирижера сыграл Шуберта и Моцарта (фото)

В программе меня особенно порадовала музыка Шуберта. Это мой любимый композитор, его композиции я часто выбирала, когда сдавала экзамены в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну, и, конечно, под управлением именитого дирижера наш тагильский оркестр играл как-то по-особенному. Видно было, что музыкантов очень воодушевляло присутствие Фабио рассказывает слушательница концерта Ольга.