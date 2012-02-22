Toyota обнародовала новые фото гибрида для Женевы

Его название – FT Bh – разработчики расшифровывают как Future Toyota B-segment hybrid, то есть Будущий гибрид Toyota для B-сегмента. Таким образом, становится ясно, что речь идет об очередном компактном прототипе с гибридной силовой установкой. По официальным данным, концепт будет в два раза экологичнее, чем нынешние представители этого сегмента. Добиваться этой цели в Toyota намерены сразу по пяти направлениям: снижение общего веса, оптимизация аэродинамики, снижение трансмиссионных потерь, управление терморегуляцией и энергосбережение. Рассказать более подробно, в чем состоит означенная деятельность, в Toyota собираются ближе к премьере концепта. Впрочем, уже известно, что прототип будет весить меньше, чем серийный хэтч Yaris в гибридном исполнении, однако он получит пять дверей против трех у Яриса. Добавим также, что, судя по имеющемуся тизеру, дизайн концепта разработчики выдержали в стилистике, заданной как раз купе Toyota FT 86. Кроме того, стоит отметить, что, судя по нынешней производственной политике Toyota, у концепта есть все шансы на конвейер.