В Китае рассекретили новый Lexus ES

Судя по фотографиям, в Lexus не стали изменять избранному не так давно курсу и снабдили ES все той же фирменной веретенообразной решеткой радиатора. Это не единственное новшество в экстерьере модели: седан стал выглядеть более динамично и агрессивно. Вероятнее всего, существенно изменятся и ходовые характеристики – при создании Lexus ES используется платформа нынешнего поколения Toyota Camry. Интерьер нового ES также удалось зафиксировать. Седан получил новую, более лаконичную архитектуру салона с массивным тоннелем, причем центральная консоль составлена из иных кирпичиков - нового блока климат-контроля и крупного дисплея, спрятанного под наплывом пластика. Вероятнее всего, на фотографиях изображена версия ES250 для внутреннего рынка Китая. Она, по некоторым данным, будет оснащаться 2,5-литровой четверкой с 6-ступенчатым автоматом. Получит седан и традиционный 3,5-литровый V6. Кроме того, не исключается и появление гибридной модификации.