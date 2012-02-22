В Нижнем Новгороде столкнулись сразу три пассажирских автобуса
22 февраля 2012, 10:47ОбществоРОман БОТов
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Сразу три автобуса столкнулись сегодня, 22 февраля, в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали три человека. Как сообщили РБК в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Главного управления Министерства внутренних дел по Нижегородской области, столкновение ЛиАЗа и двух ПАЗов произошло в 6:40 на проспекте Ленина.
По предварительным данным, водитель ЛиАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ПАЗами, которые ехали во попутном направлении. Пострадали три человека - двое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших был пассажиром ЛиАЗа, двое других - пассажирами одного из автобусов ПАЗ. В управлении ГИБДД отметили, что ДТП произошло в рабочие рейсы – автобусы были полны направлявшихся на работу пассажиров.
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