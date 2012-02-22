В Нижнем Новгороде столкнулись сразу три пассажирских автобуса

По предварительным данным, водитель ЛиАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ПАЗами, которые ехали во попутном направлении. Пострадали три человека - двое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших был пассажиром ЛиАЗа, двое других - пассажирами одного из автобусов ПАЗ. В управлении ГИБДД отметили, что ДТП произошло в рабочие рейсы – автобусы были полны направлявшихся на работу пассажиров.