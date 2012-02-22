В Женеве Ford покажет «кинетический» фургон

В центре передней панели разместился блок управления «музыкой» и бортовой электроникой, стилизованный под мобильный телефон, а перед водителем - стильные шкалы приборов в глубоких колодцев, прикрытые сверху рельефным козырьком. Руль - точно такой же, как у нового «Фокуса». Плюс, мультимедийная система SYNС с голосовым управлением. Предполагается, что серийный «Транзит» получит линейку 2,2-литровых дизелей мощностью от 100 до 155 лошадиных сил, и будет доступен с двумя вариантами колесной базы и в нескольких типах кузова, включая пассажирский.