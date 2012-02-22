В Женеве Ford покажет «кинетический» фургон
22 февраля 2012, 10:55ОбществоРОман БОТов
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Компания Ford адаптировала принципы «кинетического» дизайна для коммерческого транспорта – в Женеве «Форд» покажет прототип фургона Transit следующего поколения с «кинетической» внешностью, Tourneo Custom Concept. Почти в таком же виде новый «Транзит» появится в продаже на рынках Европы и Азии уже к концу 2012 года. Салон Ford Tourneo Custom Concept тоже имеет мало общего с привычным утилитарным убранством коммерческих автомобилей: по стилистике он напоминает Ford Fiesta/Focus и C-Max.
В центре передней панели разместился блок управления «музыкой» и бортовой электроникой, стилизованный под мобильный телефон, а перед водителем - стильные шкалы приборов в глубоких колодцев, прикрытые сверху рельефным козырьком. Руль - точно такой же, как у нового «Фокуса». Плюс, мультимедийная система SYNС с голосовым управлением. Предполагается, что серийный «Транзит» получит линейку 2,2-литровых дизелей мощностью от 100 до 155 лошадиных сил, и будет доступен с двумя вариантами колесной базы и в нескольких типах кузова, включая пассажирский.
Фото Ford
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