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Вчера в Нижнем Тагиле стартовал Фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями «Преодолей себя»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера в Нижнем Тагиле стартовал Фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями «Преодолей себя»

22 февраля 2012, 17:09ОбществоВалерия Лошкарева
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