Вчера в Нижнем Тагиле стартовал Фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями «Преодолей себя»

Место проведения торжественного открытия было выбрано не случайно: именно там и состоялось первое спортивное соревнование – лыжные гонки. В забегах приняли участие около 80 инвалидов. Дистанцию в 500 метров по очереди преодолели разные категории людей с ограниченными возможностями. Организаторы фестиваля, Отдел по социальному развитию и семейной политике и Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Нижнего Тагила, разыграли в этом соревновании 8 комплектов наград.

Я регулярно принимаю участие в этом фестивале, мне нравится, как все организовано. К участникам конкурсов относятся с огромной заботой и вниманием, всегда доставляют нас до места и увозят обратно. Кроме того, по результатам соревнований и по окончании всего фестиваля участникам и победителям всегда вручают приятные и полезные призы: наборы посуды, подарочные сертификаты в спортивные магазины Нижнего Тагилаи многое другое.

Вообще наше общество инвалидов Дзержинского района всегда принимает участие не только в городских, но и в областных, и даже в общероссийских соревнованиях. Для кого-то из членов общества это возможность показать себя и ощутить собственные возможности, что очень много значит для инвалидов. Для других – это возможность пообщаться с друзьями, побывать на свежем воздухе. Лично я, если и участвую в каких-нибудь соревнованиях, то стараюсь идти до конца и занимать если не первое, то призовое место, -- рассказывает победитель соревнования по лыжным гонкам в категории «Общее» Игорь Постоногов.

Фестиваль с каждым годом набирает обороты и становится все более массовым. Если в 2010 году в нем приняли участие около 300 человек, то в 2011 году их стало 420. Организаторы надеются, что в 11 по счету фестивале в 2012 году примет участие еще больше людей с ограниченными возможностями. Кстати, сейчас в фестивале соревнуются между собой команды 11 обществ инвалидов Нижнего Тагила. Это районные организации, «Общество глухих», «Общество слепых», центр «Равновесие», пансионат «Тагильский», общество при психиатрическом диспансере, «Вера, Надежда, Любовь» и другие. По словам специалистов Отдела по социальному развитию и семейной политике, в фестивале участвует также общество слабослышащих детей-инвалидов.

Это единственная детская организация, члены которой принимают участие в фестивале «Преодолей себя». Дело в том, что там все ребята очень активные и хотят ни в чем не отставать от взрослых отмечают в Отделе.

Фестиваль стараются сделать доступным для всех категорий инвалидов. Именно поэтому проводятся соревнования по разным видам спорта: лыжные гонки, шахматы, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, шашки, плавание и боулинг. Как говорят в ведомстве, хоть в одном из 8 видов соревнований может поучаствовать каждая категория людей с ограниченными возможностями.