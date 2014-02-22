Где человечность? Тагильчанин выбросил четырех котят в мусорный бак (ФОТО)

Женщина решила проследить за мужчиной и не ошиблась - в пакете лежали котята. Дойдя до мусорных баков, мужчина выбросил пакет в один из них.

Котята пищали от голода и холода. Неравнодушная женщина отнесла пакет в здание, где и находится наша организация. В тепле котята отогрелись и успокоились. Выяснилось, что им всего пара дней отроду и за ними нужен круглосуточный уход и кормежка каждые два часа. Спасительница котят решила взять их на передержку; вскормить до тех пор, пока они не откроют глазки и не научатся есть самостоятельно рассказывает Екатерина Мяготина, сотрудница той же фирмы, где работает женщина, заметившая котят.

Информация постепенно распространяется в социальных сетях, есть даже те, кто готов взять себе котенка. Тем не менее, малыши еще очень слабы, им нужно больше внимания. Екатерина поделилась, что в течение недели они искали кормящую кошку, но пока безрезультатно. Если у вас есть возможность пристроить котенка, звоните по телефону: 8-919-384-57-62.

На фото мужчина, несший пакет - фото предоставлены Екатериной.