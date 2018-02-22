68 свердловских семей получат 107 миллионов рублей на улучшение жилищных условий
22 февраля, 07:30Общество
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Бюджет Свердловской области в 2018 году предусмотрел для многодетных семей 107,8 миллионов рублей на социальные выплаты.
Денежные средства пойдут на улучшение денежных условий свердловчан, передаёт издание «Областная газета».
Свидетельства, которые дают право на получение субсидии, уже выдаются Региональным фондом жилищного строительства. Всего 68 семей в ближайшее время получат документы на получение субсидии.
Добавим, что выплаты выдаются семьям, которые встали на учёт до 1 января 2014 года.
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