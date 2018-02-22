900 жителей Среднего Урала высказали свое мнение о деятельности полиции (ФОТО)

Возрастная категория опрошенных варьировалась от молодежи до людей пенсионного возраста, работающих в разных сферах. Всего на вопросы ответили 900 человек. Респонденты в основном не отказывались отвечать на вопросы, работе полиции было дано достаточно положительных откликов, a часть ответов, содержавших критику, будут рассмотрены более подробно.