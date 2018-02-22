900 жителей Среднего Урала высказали свое мнение о деятельности полиции (ФОТО)
Проведенный опрос показал, насколько жители Урала доверяют полиции, и какие предложения по работе полицейских они могут сделать.
Мониторинг общественного мнения жителей Среднего Урала был проведен сотрудниками ФГКОУ ВО УрЮИ МВД России.
Возрастная категория опрошенных варьировалась от молодежи до людей пенсионного возраста, работающих в разных сферах. Всего на вопросы ответили 900 человек. Респонденты в основном не отказывались отвечать на вопросы, работе полиции было дано достаточно положительных откликов, a часть ответов, содержавших критику, будут рассмотрены более подробно.
Полученные во время опроса результаты сотрудники ВНИИ МВД тщательно проанализируют, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Итоги мониторинга будут направлены руководству ГУ МВД России по Свердловской области для обеспечения необходимых мер по защите населения от преступных посягательств.
Фото В.Горелых
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