96% пользователей «Одноклассников» не попадутся на удочку интернет-мошенников

К примеру, в ходе опроса выяснилось, что около половины (51%) пользователей знают, что такое «блокчейн». Лишь 26% россиян ассоциируют понятие с криптовалютой.

Кроме того, в тесте содержались вопросы, касающиеся правил безопасного поведения в интернете. К примеру, при потере телефона в первую очередь граждане блокируют банковские карты и сим-карты. 15% не теряют надежды и используют функцию «Найти мой телефон».

96% опрошенных находятся в курсе возможных действий мошенников при осуществлении денежных операций. Так, при подозрительном сообщении со страницы знакомого или друга 55% граждан позвонят человеку лично, и еще 27% зададут вопрос, на который сможет ответить только их друг.

Это очень масштабное исследование, из которого стало ясно, что наша работа для аудитории «Одноклассников» не осталась незамеченной. С радостью и удивлением мы обнаружили, что пользователи лучше всего ответили на самые сложные вопросы прокомментировала исследование Кети Сапович, диджитал-директор РОЦИТ.