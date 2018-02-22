Арт-директор канала «41-Домашний» скоропостижно скончался в Екатеринбурге
22 февраля, 10:20Общество
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Константину Василенко было всего 44 года. Его смерть стала для всех настоящей неожиданностью.
Сюжеты: Екатеринбург
O скоропостижной кончине Василенко его коллеги написали в Facebook. Журналисты шокированы и называют уход Константина из жизни большой потерей, пишет ЕАН.
Коллега Константина, директор по вещанию «Четвертого канала» Андрей Кузовков, отметил, что Василенко для всех останется молодым, талантливым, умным и интеллигентным человеком.
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