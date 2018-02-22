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Арт-директор канала «41-Домашний» скоропостижно скончался в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арт-директор канала «41-Домашний» скоропостижно скончался в Екатеринбурге

22 февраля, 10:20Общество
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