Арт-директор канала «41-Домашний» скоропостижно скончался в Екатеринбурге

O скоропостижной кончине Василенко его коллеги написали в Facebook. Журналисты шокированы и называют уход Константина из жизни большой потерей, пишет ЕАН .

Коллега Константина, директор по вещанию «Четвертого канала» Андрей Кузовков, отметил, что Василенко для всех останется молодым, талантливым, умным и интеллигентным человеком.