Книга o легендарных героях Свердловской области презентована в Екатеринбурге

В издании описаны биографии 56 Героев Российской Федерации, 75 полных кавалеров Орденов Славы и 365 Героев Советского Союза. Для описания каждой биографии выделена отдельная страница.

В книгу вошли и биографии советского и российского военачальника Георгия Жукова и советского государственного деятеля Леонида Брежнева, несколько лет прожившего на Среднем Урале.

Кожаную обложку с золотым тиснением украшают две медали «Золотая звезда», советского и российского образца. Как сообщает ЕАН, книги уже переданы родным погибших героев, a также библиотекам школ, училищ, техникумов и военно-патриотических клубов.

Презентацию новой книги o героических личностях, в разное время живших и работавших на Урале, провели в ККТ «Космос» перед Днем защитника Отечества.