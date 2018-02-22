Осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат Кинев пропал из колонии Нижнего Тагила

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев в 2016 году был осужден на 16 лет за организацию убийства пенсионерки. Он отбывал срок в колонии №5 в Нижнем Тагиле. О том, что заключенный пропал, рассказали СМИ родственники депутата.

До родственников дошли слухи, что депутат может находиться в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, ранее сообщалось, что Кинев намеревался дать показания на мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Осужденного собирались этапировать для этого в Тавду, однако там он так и не объявился.

По одной из версий, экс-депутата могли направить в уральскую столицу для дачи показаний, однако эта версия пока не подтверждена. Сейчас местонахождение осужденного неизвестно, пишет Ura.ru.