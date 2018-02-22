Осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат Кинев пропал из колонии Нижнего Тагила
22 февраля, 21:30Общество
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Из колонии № 5 в Нижнем Тагиле исчез Олег Кинев – бывший депутат гордумы Екатеринбурга, 2 года назад осужденный на 16 лет за убийство пенсионерки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев в 2016 году был осужден на 16 лет за организацию убийства пенсионерки. Он отбывал срок в колонии №5 в Нижнем Тагиле. О том, что заключенный пропал, рассказали СМИ родственники депутата.
До родственников дошли слухи, что депутат может находиться в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, ранее сообщалось, что Кинев намеревался дать показания на мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Осужденного собирались этапировать для этого в Тавду, однако там он так и не объявился.
По одной из версий, экс-депутата могли направить в уральскую столицу для дачи показаний, однако эта версия пока не подтверждена. Сейчас местонахождение осужденного неизвестно, пишет Ura.ru.
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