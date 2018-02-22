«Решил разбудить подругу»: пьяный мужчина «заминировал» дом в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Редакция TagilCity.ru ранее рассказала, что в ночь на 20 февраля жильцы дома в центре Нижнего Тагила были эвакуированы из-за информации о бомбе. Полицейские задержали подозреваемого в лжеминировании: им оказался 33-летний гражданин, проживающий неподалеку.

Как отметил представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых, предварительно известно, что мужчина вечером 19 февраля выпивал вместе со своей подругой. Во время застолья пара поссорилась. Покинув девушку, мужчина решил помешать ее сну и позвонил в полицию, чтобы заявить о взрывном устройстве.

По факту лжеминирования возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить штраф от 150 до 500 тыс. рублей или 3 года колонии. До суда нарушитель будет находиться под подпиской о невыезде, отмечает В.Н. Горелых.

Фото: В.Н. Горелых