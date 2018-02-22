Тагильчанин пытался продать государственную награду СССР за 1 500 рублей (ФОТО)
22 февраля, 15:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Нижнего Тагила пытался продать в интернете «Орден Отечественной войны II степени». Нарушителя задержали полицейские в ходе «Проверочной закупки».
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейские обнаружили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже государственной награды «Ордена Отечественной войны II степени». Они созвонились с продавцом, представились покупателями и договорились с ним о встрече.
Сделка состоялась в здании железнодорожного вокзала. После того, как мужчина вручил «покупателям» награду и получил деньги в размере 1500 рублей, его задержали.
Орден изъяли. Экспертиза показала, что это подлинная государственная награда СССР. Это один из немногих советских орденов, которые передавались в семье в качестве памяти о гибели военного. Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, пишет «Тагильский Рабочий».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Тагильский Рабочий»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей