Устроивший газовую аварию житель Нижнего Тагила может остаться без наказания

Напомним, в конце декабря житель дома по адресу ул. Азовская, 4 устроил коммунальную аварию соседям. Целый подъезд дома оставался без газа и горячей воды. Тогда жильцы дома рассказали, что сосед решил подключить газовую колонку своими силами, но допустили ошибку и подсоединили к газоснабжению шланг с водой. При включении газовых плит в квартирах вместо газа пошла вода.

Как сообщил ранее редакции представитель газовой компании, газовщики понесли затраты на восстановление газоснабжения в жилом доме.

Затраты, которые компания понесла на восстановление газоснабжения, мы выставили управляющей компании. А те, в свою очередь, выставят сумму жильцу. Он, в любом случае, понесет наказание. Я надеюсь, УК доведет это дело до ума и в судебном порядке выставит ему счет сообщил представитель газовой службы.

Управляющая компания «Теплотехник-НТ», в свою очередь, не может выставить сумму ущерба жильцу, так как не доказана его вина.

УК не является специализированной организацией по газоснабжению, но идет нарушение со стороны жильцов. Здесь нужен был еще участковый, так как граждане имеют право не пустить нас в квартиру. Мы связались с полицией и газовщиками. Буквально на следующий день после инцидента мы все собрались и пошли полностью по квартирам. Написали объявления для жильцов. Но мы не нашли, кто это сделал. Есть подозрения, но там видимо вовремя подсуетились, потому что поняли, что там сумма ущерба немаленькая может выйти поделилась сотрудник УК «Теплотехник-НТ».

В филиале управляющей компании на Старателе пояснили, что совершавшие обход сотрудники газовой службы не смогли установить на месте, кто именно из жильцов допустил нарушение.

Если бы мы сразу пришли и зафиксировали, что это именно конкретный жилец дома виновен в самовольном подключении и из-за него произошла коммунальная авария, то тогда и знали бы, кому выставлять сумму ущерба. А сейчас мы никак не можем это доказать. Каждый подозреваемый будет сейчас уверять, что у него это все давно так стоит, потому что «Газэкс» прошлись по всем квартирам. Вот такая ситуация возникла – и наказать не получается, и у людей руки развязаны, понимают, что безнаказанно можно творить все что угодно сообщили в филиале УК.

Пока остается неизвестным, на кого лягут траты за устранение аварии. Жильцы дома опасаются, что сумму ущерба могут разнести на все квартиры дома. При этом жильцы знают, кто из соседей стал виновником аварии, лишившей газа и горячей воды весь дом. Однако коммунальщики, по словам собеседников редакции, меры по привлечению виновника, не предпринимают.

Выяснить, каким образом управляющая компания будет взыскивать сумму ущерба, в центральном офисе «Теплотехник-НТ» не удалось. Как пояснили сотрудники компании, оперативный комментарий по вопросу может дать только руководство, но в момент звонка никого не было на месте.