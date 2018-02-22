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Устроивший газовую аварию житель Нижнего Тагила может остаться без наказания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Устроивший газовую аварию житель Нижнего Тагила может остаться без наказания

22 февраля, 16:50ОбществоИрина Анисимова
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