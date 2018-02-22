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Житель Нижнего Тагила вновь попал в больницу после травмы от падения плиты в подъезде
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Житель Нижнего Тагила вновь попал в больницу после травмы от падения плиты в подъезде

22 февраля, 21:35ОбществоИрина Анисимова
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