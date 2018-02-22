Житель Нижнего Тагила вновь попал в больницу после травмы от падения плиты в подъезде

В декабре 2017 года в одном из подъездов дома 109 по ул. Зари на жильца упала бетонная плита. С тяжелыми травмами ног тагильчанин до сих пор находится на стационарном лечении. Еще до обрушения жители дома сообщали в ТСЖ об аварийном состоянии плиты перекрытия.

Сейчас, по причине осложнений на травмированной ноге, мужчина снова лежит в стационаре. Почти 2 месяца он находится на больничном и переживает, что не сможет подниматься к подъезду без посторонней помощи после выписки.

Две недели назад из больницы его выписали домой. Спустя неделю у него просят показаться в травме, а на ногу наступать нельзя, на ней аппарат Илизарова. Евгению снова пришлось лечь в стационар, так как пошло осложнение, появилось нагноение. Сразу после инцидента в ТСЖ в устной форме пообещали сделать поручни для подъема и спуска в подъезд. Подъемы и спуски даются ему очень тяжело, а поручней нет рассказал друг пострадавшего тагильчанина.

Место обвала в подъезде работники ТСЖ прикрыли трубами и старыми досками.

Ведь и про то, что плита может упасть, все соседи обращались в УК. Все игнорировалось, пока не произошло то, что произошло. Саму дыру там сейчас заделали профлистом, который просто приставлен, а вокруг огородили какими-то дверцами от старого шкафа сообщил тагильчанин.

После приезда из больницы мужчине трудно без посторонней помощи подняться по ступеням, ведущим к подъезду. После травмы, которая случилась почти 2 месяца назад, он до сих пор не может наступать на ногу. По его словам, представители ТСЖ бездействуют, хотя ранее с их стороны было устное обещание установить перила.

Моя мама обратилась в ТСЖ, просила сделать поручни перед входом в подъезд. До двери подъезда 5 ступенек, там невозможно подниматься. Держаться не за что. Мне вот сейчас достаточно проблематично подняться по этой лестнице. Приходится просить кого-то сопровождать. Старикам тоже плохо без поручней поделился пострадавший Евгений.

По его словам, руководство ТСЖ отмалчивается после трагедии, контактировать с ним не хотят. По истечении курса лечения и определения тяжести причиненного вреда здоровью, он намерен обратиться в суд.

Получить оперативный комментарий по поводу отсутствия поручней у входа в подъезд на Зари, 109 от ТСЖ не удалось. Редакции сообщили, что руководителя Владимира Фирсова нет на рабочем месте.