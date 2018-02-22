Жители уральской деревни попросили Путина вернуть единственный магазин (ФОТО)
Жители деревни Морозково получили ответ на свое письмо o закрытии единственного продуктового магазина. Ответ на письмо, отправленное почтой 1 февраля, подписан 6 февраля.
В ноябре 2017 года в деревне закрыли единственный продовольственный магазин. Продавец магазина приезжала из Сосьвы, расположенной в 70 км от деревни, и вынуждена была ночевать в магазине, т.к. жильем администрация округа ее не обеспечила.
Жители Морозково написали коллективное письмо в адрес президента, пожаловавшись на ситуацию с отсутствием возможности приобрести продукты: автолавка с продовольствием приезжает в деревню всего два раза в неделю, пишет газета «Глобус».
Ответ o перенаправлении обращения в Правительство Свердловской области жителям пришел уже через 5 дней.
Письмо направлено по компетенции для решения по существу. О результатах рассмотрения Вас проинформирует администрация Серовского городского округа такое сообщение отправила 12 февраля администрация Губернатора Свердловской области.
Фото «Глобус»
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