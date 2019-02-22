ГК РОСНАНО вручили премию «Серебряный Лучник»

Nano is my Super Power – это целый комплекс научно-популярных и информационных мероприятий, главная задача которых – повысить интерес молодежи к передовой науке и технологиям. Целевая аудитория проектов – талантливые абитуриенты, студенты и молодые ученые, сообщает Mkset.ru

Мероприятия Science Slam стали одним из самых ярких способов популяризации науки. Это публичные битвы молодых исследователей. Выступления ученых проходят в современном формате edutainment, соединяющем education и entertainment.

Новым форматом диалога с молодежной аудиторией выбран Science Bar Hopping. Ученые отошли от «академизма» и общались со студентами не только во время лекций, но и в барах. Для школьников в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Перми, Тольятти, и Новосибирске прошли пять отборочных Science Slam School. Участие приняли около тысячи образовательных заведений.

Также совместно с телеканалом «Культура» в 2018 году вышли в эфир два сезона программ «Научный стендап». Средняя аудитория составила 100 тысяч зрителей. Два конкурса научно-популярных блогеров «Наноразборка» в прошлом году получили премию Рунета. Сюжеты о предприятиях РОСНАНО показывали на девяти научно-познавательных каналах, за них проголосовали более 37 тысяч зрителей.

Для детального знакомства с нанотехнологиями создано отдельное интерактивное пространство NANOквест, объединившее три форума – «Стартап Вилладж», «Открытые инновации» и форум энергосбережения «Вместе ярче».

Nano is my Super Power удалось охватить более трех миллионов человек из целевой аудитории. Материалы по научно-популярной теме собрали не менее семи миллионов просмотров.