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Главврач Серовской больницы заплатит 4 тысячи за отправленные в макулатуру медкарты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главврач Серовской больницы заплатит 4 тысячи за отправленные в макулатуру медкарты

Сегодня, 12:56ОбществоФото: pixabay.com
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