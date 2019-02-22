Главврач Серовской больницы заплатит 4 тысячи за отправленные в макулатуру медкарты

В декабре 2018 года горбольница Серова участвовала в сборе макулатуры. Пациенты обнаружили 69 медкарт, находящихся в свободном доступе. В картах любой желающий мог прочесть информацию о диагнозах, обследованиях и лечении, назначавшемся пациентам в период 2012-2013 годов.

Проверка была начата после публикации информации об инциденте в СМИ.