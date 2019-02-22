Главврач Серовской больницы заплатит 4 тысячи за отправленные в макулатуру медкарты
Сегодня, 12:56ОбществоФото: pixabay.com
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В Серове главврач больницы оштрафован на четыре тысячи рублей за разглашение врачебной тайны. Сотрудница больницы отправила медкарты пациентов в макулатуру.
В декабре 2018 года горбольница Серова участвовала в сборе макулатуры. Пациенты обнаружили 69 медкарт, находящихся в свободном доступе. В картах любой желающий мог прочесть информацию о диагнозах, обследованиях и лечении, назначавшемся пациентам в период 2012-2013 годов.
Проверка была начата после публикации информации об инциденте в СМИ.
В ходе проверки установлено, что карточки в макулатуру сдала фельдшер терапевтического участка поликлиники №1. Медработник была привлечена к дисциплинарной ответственности. Главврачу назначен штраф в размере четырех тысяч рублей за разглашение информации, доступ к которой ограничен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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