Лишение свободы грозит обвиняемому в убийстве собаки жителю Екатеринбурга

По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина находился в лесополосе в районе поселка Чусовое озеро. Там мужчина произвел два выстрела в грудную клетку и голову собаки черного окраса по кличке Ян с целью причинения животному боли и страданий. После этого житель Екатеринбурга оставил собаку в лесополосе.