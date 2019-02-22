Лишение свободы грозит обвиняемому в убийстве собаки жителю Екатеринбурга
Сегодня, 14:07ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга подозревается в убийстве собаки. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина находился в лесополосе в районе поселка Чусовое озеро. Там мужчина произвел два выстрела в грудную клетку и голову собаки черного окраса по кличке Ян с целью причинения животному боли и страданий. После этого житель Екатеринбурга оставил собаку в лесополосе.
Согласно заключению специалистов, смерть животного наступила из-за нанесения травмы, несовместимой с жизнью.
Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый свою вину не признал, ему назначена мера пресечения в виде обязательной явки. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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