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МУП «Золушка» не смогло оспорить итоги аукциона по питанию в трех ОУ Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Soup 918422 960 720

МУП «Золушка» не смогло оспорить итоги аукциона по питанию в трех ОУ Екатеринбурга

Сегодня, 18:25ОбществоФото: pixabay.com
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