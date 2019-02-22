МУП «Золушка» не смогло оспорить итоги аукциона по питанию в трех ОУ Екатеринбурга
Сегодня, 18:25ОбществоФото: pixabay.com
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МУП «Золушка» не смогло оспорить итоги аукциона по школьному питанию в трех образовательных учреждениях Екатеринбурга. Организовывать питание в ОУ станет нижнетагильский ИП Розенбах.
Сюжеты: Екатеринбург
21 февраля УФАС РФ по региону отклонила жалобу «Золушки». Представители МУП пытались опротестовать результаты аукциона на организацию питания в школах №20, 21, 52.
Ранее МУП лишилось права на обслуживание еще шести школ уральской столицы. Организовывать питание в данных образовательных учреждениях станет «Кейтерингбург».
В настоящее время Ленинский райсуд рассматривает иск Роспотребнадзора к МУП «Золушка». Ведомство добивается ликвидации муниципального унитарного предприятия, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, что правоохранительные органы заинтересовались МУПом после массового отравления школьников. Роспотребнадзор выявил, что на предприятии общественного питания не соблюдались саннормы и сроки годности продуктов.
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