МУП «Золушка» не смогло оспорить итоги аукциона по питанию в трех ОУ Екатеринбурга

21 февраля УФАС РФ по региону отклонила жалобу «Золушки». Представители МУП пытались опротестовать результаты аукциона на организацию питания в школах №20, 21, 52.

Ранее МУП лишилось права на обслуживание еще шести школ уральской столицы. Организовывать питание в данных образовательных учреждениях станет «Кейтерингбург».

В настоящее время Ленинский райсуд рассматривает иск Роспотребнадзора к МУП «Золушка». Ведомство добивается ликвидации муниципального унитарного предприятия, сообщает «Уралинформбюро».