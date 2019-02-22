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Пинаев поручил главам районов Нижнего Тагила усилить контроль за вывозом мусора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пинаев поручил главам районов Нижнего Тагила усилить контроль за вывозом мусора

Сегодня, 14:17ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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