Пинаев поручил главам районов Нижнего Тагила усилить контроль за вывозом мусора
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил главам районов вести усиленный контроль за вывозом мусора.
По мнению главы города, несвоевременная уборка контейнерных площадок позволяет противникам «мусорной реформы» давать новые поводы для критики. Для избежания этого главы районов должны лично реагировать на все сигналы населения и контролировать работу подрядчиков и регоператора.
Уже не секрет ни для кого, что то, что у нас происходит – это раскачивание лодки специально обученными людьми, которые не имеют к этому никакого отношения. А мы сами даем им лишний раз повод усомниться в правильности принятых решений,подчеркнул Владислав Пинаев.
Также глава города сообщил, что со следующей недели будет лично совершать контрольные объезды всех районов.
С января 2019 года в рамках «мусорной реформы» за обращение с ТКО в Нижнем Тагиле отвечает региональный оператор «Рифей». Новые тарифы и неточности в платежных документах вызвали череду акций общественников. Глава города Владислав Пинаев потребовал решить вопрос с ошибками в квитанциях, а МинЖКХ обязало «Рифей» произвести перерасчеты.