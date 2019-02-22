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Разработка проекта парка «Восточный» в Нижнем Тагиле находится на финальной стадии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разработка проекта парка «Восточный» в Нижнем Тагиле находится на финальной стадии

Сегодня, 18:54ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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