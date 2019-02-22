Разработка проекта парка «Восточный» в Нижнем Тагиле находится на финальной стадии

22 февраля в мэрии Нижнего Тагила специалисты скорректировали «дорожную карту» проекта индустриального парка «Восточный», расположенного в районе Новой Кушвы. В декабре прошлого года проект прошел публичные слушания по вопросу межевания территории. После этого он был направлен на доработку, на сегодняшний день проектировщики работают над устранением замечаний.

Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что проект парка «Восточный» имеет большое значение для развития города, так как он сможет помочь в привлечении резидентов и инвестиций в Нижний Тагил. Также Владислав Пинаев обратил внимание собравшихся на то, что работа должна проходить динамично для оперативного формирования заявки в фонд развития моногородов.