Реестр контейнерных площадок для мусора появится в Нижнем Тагиле до 1 марта
Сегодня, 15:45ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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До 1 марта в Нижнем Тагиле будет разработан реестр контейнерных площадок для мусора. Соответствующее распоряжение дал глава города Владислав Пинаев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Документ будет разделен на две части. Первая – это заполненный по форме официальный документ для Министерства ЖКХ. Вторая – реестр описания площадок для их дальнейшего создания и благоустройства.
Нам надо к маю самим понимать – какие площадки мы будем делать в первую очередь, какие просто требуют капитального ремонта, какие необходимо будет сделать с указанием привязки к местности,сообщил Владислав Пинаев.
Глава города подчеркнул, что такой реестр поможет понять масштаб действий по благоустройству контейнерных площадок.
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