Реестр контейнерных площадок для мусора появится в Нижнем Тагиле до 1 марта

Документ будет разделен на две части. Первая – это заполненный по форме официальный документ для Министерства ЖКХ. Вторая – реестр описания площадок для их дальнейшего создания и благоустройства.

Нам надо к маю самим понимать – какие площадки мы будем делать в первую очередь, какие просто требуют капитального ремонта, какие необходимо будет сделать с указанием привязки к местности,сообщил Владислав Пинаев.