Система водоснабжения в Сухом Логу была реконструирована за 87 млн рублей
Реконструкция системы водоснабжения в Сухом Логу была проведена после вмешательства прокуратуры. Из местного и областного бюджетов были выделены более 87 млн рублей на данные цели.
С 2013 года на водоводе в сухом Логу произошла 61 авария, в результате чего холодное водоснабжение было ограничено в определенные периоды времени. Сухоложский прокурор лично выезжал на место ремонтных работ с представителями общественности и главой городского округа. Проверка установила, что большая часть труб водовода непригодна для дальнейшей эксплуатации. Кроме того, часть водопровода пролегала по болотистой местности. При выборе класса и материала труб не была учтена среда залегания, что способствовало износу труб.
Прокуратура направила в Сухоложский городской суд исковое заявление для того, чтобы обязать администрацию ГО незамедлительно организовать бесперебойное водоснабжение населения с целью восстановить права граждан. Суд удовлетворил требования прокуратуры.
Из муниципального и областного бюджетов были выделены более 87 млн рублей на реконструкцию водовода. Сотрудники всех профильных муниципальных предприятий Сухого Лога были привлечены к работе по замене более 20 км труб. После завершения всех работ, водоснабжение в городе осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.