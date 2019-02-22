Система водоснабжения в Сухом Логу была реконструирована за 87 млн рублей

С 2013 года на водоводе в сухом Логу произошла 61 авария, в результате чего холодное водоснабжение было ограничено в определенные периоды времени. Сухоложский прокурор лично выезжал на место ремонтных работ с представителями общественности и главой городского округа. Проверка установила, что большая часть труб водовода непригодна для дальнейшей эксплуатации. Кроме того, часть водопровода пролегала по болотистой местности. При выборе класса и материала труб не была учтена среда залегания, что способствовало износу труб.