Свердловчанка погасила 15 штрафов за превышение скорости для выезда за границу

После того, как сотрудники отдела судебных приставов предупредили должницу о том, что в случае невыплаты задолженности ей могут запретить управлять автомобилем и выезжать за пределы России, женщина погасила задолженность по штрафам, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.