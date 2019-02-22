Свердловчанка погасила 15 штрафов за превышение скорости для выезда за границу
Сегодня, 13:27ОбществоФото: pixabay.com
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Жительница Каменска-Уральского выплатила 15 штрафов для того, чтобы иметь возможность выезжать за границу.
30-летняя свердловчанка накопила 15 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма задолженности составила 16 500 рублей.
После того, как сотрудники отдела судебных приставов предупредили должницу о том, что в случае невыплаты задолженности ей могут запретить управлять автомобилем и выезжать за пределы России, женщина погасила задолженность по штрафам, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
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