Россия занимает 108 место в рейтинге самых безопасных стран по версии журнала Global Financ. В стране ежегодно совершаются 9,2 преднамеренных убийства на 100 тысяч человек. 38% всех преступлений в РФ составляют кражи. На втором месте по количеству случаев находятся коррупция, налоговые преступления, терроризм и экстремизм (28%). 10,8% преступлений – это мошенничество и еще 10,1% - незаконный оборот наркотических веществ. Гораздо меньше в России случаев убийств – 1,6%, незаконного оборота оружия – 1,4% и присвоения или растраты – 0,8%.

Свердловская область не вошла в топ криминальных регионов РФ. Уровень преступности в регионе считается одним из самых низких в УрФО. За 2018 год зарегистрированы 52 тысячи преступлений. По мнению начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в этом заслуга ОВД, которые организуют мероприятия по профилактике преступности.

В минувшем году пресечена деятельность преступной группы, совершавшей вооруженные нападении на офисы банков в Екатеринбурге в период с 2017 по 2018 годы, задержан ранее судимый гражданин, который с 2009 года совершил более 15 изнасилований, разбойных нападений и убийство. Изобличена этническая группа, занимавшаяся вымогательством и мошенничеством в области автострахования. Ликвидирована криминальная структура, размещавшая объявления в глобальной сети под предлогом продажи транспортных средств и различных бытовых товаров. Участники группы путем обмана похищали денежные средства граждан. На их счету 45 преступлений. Зарегистрировано 3731 преступление, связанное со сбытом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято порядка 240 килограммов запрещенных веществ, из них большая часть – 177 килограммов относится к синтетическим препаратам. Возросло количество выявленных преступлений экономической направленности, в том числе тяжких, коррупционной направленности, а также легализации доходов, полученных преступным путем, рассказал редакции TagilCity.ru Валерий Горелых.

По словам главы региональной пресс-службы ГУ МВД, в области ведется работа по улучшению ситуации с детской преступностью. Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев предложил объединить усилия ГУ МВД области, прокуратуры и судебных инстанций в данном направлении.

Среди самых криминальных регионов из расчета количества преступлений, совершаемых на 1000 жителей, занимает Дальний Восток. На верхней строчке рейтинга оказалась Республика Тыва с показателем 28,8 случаев. На втором месте Республика Бурятия, здесь зафиксированы 23,9 преступлений на 1000 жителей. Замыкает тройку антилидеров Забайкальский край с 22,7 преступлений на каждую тысячу горожан.

Генерал-майор ФСБ, член Правления комитета МОО «Национальный комитет общественного контроля» Александр Михайлов считает, что данные показатели Дальнего Востока можно связать с высокой подростковой преступностью, а также с большим количеством тюрем.

Куда эти люди после выхода деваются? Многие остаются жить там, где отсидели срок. А чем они могут жить? Только преступлениями, отмечает эксперт.

Среди самых законопослушных Чечня и Северный Кавказ. В тройку вошли Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан.

По мнению Александра Михайлова, в Чеченской Республике действительно царит порядок. Низкие показатели преступности в других городах Северного Кавказа генерал-майор ФСБ связывает с родо-племенными отношениями.

«Новые известия» составили топ криминальных регионов без учета Северного Кавказского Федерального округа. Лидирующие позиции в нем также занял Дальний Восток. Верхняя строчка рейтинга у Республики Тыва – 6,4 преступления на 1 000 жителей, далее идут Амурская область (5,3) и Еврейская автономная область (4,9).

Среди самых законопослушных субъектов Рязанская, Белгородская и Тульская области.

По мнению Александра Михайлова, уровень преступности напрямую зависит от уровня развития региона.

Чем беднее регион, тем меньше преступность. Если мы говорим, Центральные регионы богатые, то там большое количество преступлений совершается «залётными». Человек не пойдёт грабить в рязанской деревне, где и взять нечего.