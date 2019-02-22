Сжёгший семью из трех человек житель Верхотурья проведёт остаток жизни в тюрьме

Обвиняемый получил пожизненное заключение, и будет отбывать его в колонии особого режима. Также суд обязал его возместить нанесённый ущерб в размере более чем 1 млн рублей.

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2017 года. Житель Верхотурья поджог квартиру своего знакомого, с которым часто конфликтовал. В огне погибли три человека, среди которых была 2-летняя девочка, ещё несколько жителей дома получили повреждения. Как позже выяснили следователи, злоумышленник перепутал квартиры и вместо жилья обидчика подпалил соседнюю дверь.