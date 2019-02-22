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Сжёгший семью из трех человек житель Верхотурья проведёт остаток жизни в тюрьме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
20180118233906

Сжёгший семью из трех человек житель Верхотурья проведёт остаток жизни в тюрьме

Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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