Сжёгший семью из трех человек житель Верхотурья проведёт остаток жизни в тюрьме
Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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В отношении 31-летнего жителя Верхотурья вынесен обвинительный приговор по факту поджога дома, в результате которого погибли 3 человека, в том числе маленькая девочка.
Обвиняемый получил пожизненное заключение, и будет отбывать его в колонии особого режима. Также суд обязал его возместить нанесённый ущерб в размере более чем 1 млн рублей.
Напомним, инцидент произошёл в октябре 2017 года. Житель Верхотурья поджог квартиру своего знакомого, с которым часто конфликтовал. В огне погибли три человека, среди которых была 2-летняя девочка, ещё несколько жителей дома получили повреждения. Как позже выяснили следователи, злоумышленник перепутал квартиры и вместо жилья обидчика подпалил соседнюю дверь.
Приговор суда опирался на вердикт присяжных заседателей, которые решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения и полностью виновен в гибели людей, сообщает «ТАСС».
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