Угроза совершения терактов сохраняется в Свердловской области

Чиновников уведомляют о необходимости мониторинга готовности дежурных служб и подразделений к реагированию в условиях осложненной оперативной обстановки. данные меры введены в целях обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 8 марта. Учреждения должны быть проверены на предмет наличия взрывных устройств и подозрительных предметов в помещениях, где будут организованы мероприятия.