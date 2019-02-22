Угроза совершения терактов сохраняется в Свердловской области
Угроза совершения терактов сохраняется в Свердловской области в связи с организацией массовых мероприятий в преддверии праздников.
Исполнительные органы власти получили письма от антитеррористической комиссии Свердловской области с подписью заместителя губернатора Азата Салихова о сохранении угрозы совершения терактов.
Чиновников уведомляют о необходимости мониторинга готовности дежурных служб и подразделений к реагированию в условиях осложненной оперативной обстановки. данные меры введены в целях обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 8 марта. Учреждения должны быть проверены на предмет наличия взрывных устройств и подозрительных предметов в помещениях, где будут организованы мероприятия.
Руководители исполнительных органов должны провести инструктаж сотрудников по правилам поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщают, что данные мероприятия носят профилактический характер, информирует Znak.com.