Юные свердловские герои накануне Дня защитника Отечества удостоены благодарности
14-летний Сергей Жуликов из Ревды и 12-летний Кирилл Пономарев получили благодарственные письма, подписанные главой СУ СКР России по Свердловской области.
В преддверии Дня защитника Отечества два юных свердловчанина получили благодарственные письма, подписанные руководителем Следственного управления СКР по Свердловской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Богинского. Грамоты были вручены руководителями территориальных следственных отделов в присутствии других учащихся образовательных учреждений.
14-летний Сергей Жуликов из Ревды спас из пожара, возникшего утром 3 января 2019 года в доме его семьи, бабушку и младших брата и сестру.
12-летний Кирилл Пономарев вынес из пожара, который произошел 17 марта 2017 года, 2-летнюю сестру .
Оба юных героя удостоены ведомственных наград МЧС.
Кроме того, мальчики были удостоены чести участвовать в эстафете «Дорога памяти», приуроченной к 74-й годовщине Великой победы, сообщает СУ СКР по Свердловской области.