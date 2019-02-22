Юные свердловские герои накануне Дня защитника Отечества удостоены благодарности

В преддверии Дня защитника Отечества два юных свердловчанина получили благодарственные письма, подписанные руководителем Следственного управления СКР по Свердловской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Богинского. Грамоты были вручены руководителями территориальных следственных отделов в присутствии других учащихся образовательных учреждений.

14-летний Сергей Жуликов из Ревды спас из пожара, возникшего утром 3 января 2019 года в доме его семьи, бабушку и младших брата и сестру.

12-летний Кирилл Пономарев вынес из пожара, который произошел 17 марта 2017 года, 2-летнюю сестру .

Оба юных героя удостоены ведомственных наград МЧС.