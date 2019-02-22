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Юные свердловские герои накануне Дня защитника Отечества удостоены благодарности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные свердловские герои накануне Дня защитника Отечества удостоены благодарности

Сегодня, 18:21ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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