Запертая в квартире тагильчанка сможет вернуть себе дееспособность

В настоящий момент ситуация с женщиной-инвалидом взята на контроль ответственными лицами, ее продолжат навещать соцработники. Ей будет оказана помощь в прохождении лечения, в частности по жалобе на больное колено и проблеме с зубами. Также женщина сможет получить дополнительный комплекс бесплатных медпроцедур.

Кроме того, тагильчанка сможет восстановить дееспособность.

Будет повторно собрана медицинская комиссия, которую она пройдет по вопросу снятия недееспособности,сказали в управлении соцполитики.

Комиссия, по обращению редакции TagilCity.ru посетившая квартиру, установила, что права тагильчанки не нарушаются. Женщина имеет все необходимое, минимальный набор продуктов, сотовую связь.

Минимально необходимый набор продуктов в доме есть, гигиенические принадлежности, деньги на телефоне есть. В квартире чисто. Установлено, что список продуктов составляет сама женщина. Она сама за собой ухаживает. В квартире нет посторонних запахов. Семью в доме знают более 20 лет, никто не подтвердил факт избиения женщины. Признаков избиения на ее теле не обнаружено,рассказала редакции TagilCity.ru Лариса Пануш – глава управления соцполитики Нижнего Тагила.

Комиссия подтвердила факт запертых окон и двери, но пояснила, что сделано это для безопасности самой женщины.

Да, дверь и окна закрыты, но она имеет право покидать квартиру только с опекуном. Проживать при этом она может одна. Информация о том, что ей ранее через окно приносили продукты, не нашла подтверждения,сказала Лариса Пануш.