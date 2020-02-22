Фонд президентских грантов отказал казакам в создании зоополиции в Нижнем Тагиле

Казаки отправили заявку на получение гранта в августе 2019 года. Стоимость проекта составила 3,9 млн рублей. Вчера стали известны обладатели грантов от президента, «Уральское казачество» не попало в их число.

Инициатором создания зоополиции стал атаман Геннадий Ковалёв. По его словам, отряды должны были заниматься жалобами людей на жестокое обращение с животными. В состав отряда должны были войти ветеринар, юрист, журналист-оператор и два казака — для физической защиты.