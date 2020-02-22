Мэр уволил главу района Екатеринбурга после замечаний прокуратуры по уборке снега
Сегодня, 18:24ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Прокуратура Екатеринбурга внесла представление мэру Александру Высокинскому из-за чистки дорог и тротуаров возле школ, сообщает Ура.ру.
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Решение было принято прокурором Светланой Кузнецовой по итогам объезда районов города. Также Кузнецова пояснила, что будет отмечена необходимость контроля за уборкой снега возле социально-культурных учреждений города.
После объезда мэр столицы Урала уволил главу Октябрьского района Романа Рудометова за невыполнение задач по уборке улиц от снега.
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