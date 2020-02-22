Нижнетагильская епархия получила 45 миллионов рублей на просветительскую деятельность
Сегодня, 18:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В течение двух лет Нижнетагильская епархия получила 45 млн рублей из федерального бюджета на просветительскую деятельность для уменьшения межэтнической и межконфессиональной напряжённости. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбургерная».
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным телеграм-канала, средства из бюджета выделялись с 2018 по 2020 год. Субсидию предоставило Федеральное агентство по делам национальностей для организаций по созданию, восстановлению и деятельности духовно-просветительских центров в Нижнем Тагиле.
Субсидии агентства также получили духовно-простветительские центры в Серове и Каменске-Уральском. Общая сумма финансирования составила 173 млн рублей. Учредителем организаций является Московская Патриархия РПЦ.
По данным телеграм-канала, в Свердловской области существует 19 конфессий, однако информацию о поддержке ФАДН других конфессий не удалось.
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