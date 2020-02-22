Правительство Свердловской области поможет финансово «Коляда-Театру»

По словам худрука театра Николая Коляды, Евгений Куйвашев дал поручение сделать все необходимое для помощи театру. Также он рассказал, что встретился с вице-губернатором Павлом Крековым. На встрече обсуждались два варианта: выделение каждый месяц из бюджета определенной суммы на нужды учреждения или спонсорская помощь со стороны. Коляда отметил, что ежемесячно театру необходимо порядка 1,5-2 млн рублей.

Павел Креков в свою очередь пояснил, что «Коляда-Театр» является одним из брендов Свердловской области. Он сказал, что поддержка театра будет увеличена в три раза. Кроме того, будет решаться вопрос о плате за коммунальные услуги и налоги.