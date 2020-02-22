Правительство Свердловской области поможет финансово «Коляда-Театру»
Сегодня, 15:37ОбществоФото: сайт "Коляда-театра"
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Правительство Свердловской области готово оказать денежную поддержку «Коляда-Театру», пишет Ура.ру.
По словам худрука театра Николая Коляды, Евгений Куйвашев дал поручение сделать все необходимое для помощи театру. Также он рассказал, что встретился с вице-губернатором Павлом Крековым. На встрече обсуждались два варианта: выделение каждый месяц из бюджета определенной суммы на нужды учреждения или спонсорская помощь со стороны. Коляда отметил, что ежемесячно театру необходимо порядка 1,5-2 млн рублей.
Павел Креков в свою очередь пояснил, что «Коляда-Театр» является одним из брендов Свердловской области. Он сказал, что поддержка театра будет увеличена в три раза. Кроме того, будет решаться вопрос о плате за коммунальные услуги и налоги.
Напомним, Николай Коляда обратился к губернатору региона с просьбой оказать финансовую поддержку театру.
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