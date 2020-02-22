Собчак заступилась за футболистку с Урала, которую не допустили до турнира из-за пола

Девочка — капитан команды мальчиков по мини-футболу. Но ее не хотели допускать до финального турнира первенства России по мини-футболу среди мальчиков.

Собчак написала, что эта история является ярким примером дискриминации по половому признаку. Также она подчеркнула, что в правилах первенства не прописано, что девочка не может принимать в нем участие.

Телеведущая отметила, что ребенка допустили до участия в предыдущем раунде, а затем нет.