Собчак заступилась за футболистку с Урала, которую не допустили до турнира из-за пола
Сегодня, 20:56ОбществоФото: страница Ксении Собчак в Instagram
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Ксения Собчак заступилась за 11-летнюю футболистку из Екатеринбурга, которую не хотели допускать до участия в соревнованиях, потому что она девочка. Собчак написала пост в защиту ребенка в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Девочка — капитан команды мальчиков по мини-футболу. Но ее не хотели допускать до финального турнира первенства России по мини-футболу среди мальчиков.
Собчак написала, что эта история является ярким примером дискриминации по половому признаку. Также она подчеркнула, что в правилах первенства не прописано, что девочка не может принимать в нем участие.
Телеведущая отметила, что ребенка допустили до участия в предыдущем раунде, а затем нет.
То есть в первом туре допустили, а во втором «вспомнили» что она не мальчик. А значит — не годится. Стыдно и обидно, написала Собчак.
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