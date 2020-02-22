Тагильчане будут голосовать за поправки в Конституцию на 155 избирательных участках
Сегодня, 17:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В день голосования за поправки в Конституцию в Нижнем Тагиле будут работать 155 избирательных участков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
На территории города избирательные участки организуют в зданиях учреждений культуры и образования. В Пригородном районе восемь участков разметят в территориальных администрациях, другая часть расположится в учреждениях ДЦ «Урал».
Напомним, голосование за поправки в Конституцию пройдет 22 апреля. День голосования планируют сделать выходным.
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