Ургант высмеял рейды казаков из Екатеринбурга для проверки мигрантов на коронавирус
Сегодня, 10:27ОбществоФото: Скриншот с видео шоу «Вечерний Ургант»
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Ведущий Иван Ургант посмеялся над рейдами казаков из Екатеринбурга на «Таганский ряд» для проверки мигрантов на коронавирус.
Сюжеты: Екатеринбург
На своем компьютере в студии «Вечернего Урганта» ведущий разметил картину Ильи Репина «Запорожцы», на которой казаки изображены с медицинскими масками на лицах.
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Ургант сказал, что для казаков инфекция не страшна, потому что они сидят на лошадях.
Лошадь хвостом отгоняет вирус. А если уж чихнул какой-то китаец, то шашкой этот чих, сказал ведущий.
Ранее сообщалось, что на «Таганском ряду» медики проводят осмотры граждан КНР.
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