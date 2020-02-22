Ургант высмеял рейды казаков из Екатеринбурга для проверки мигрантов на коронавирус

На своем компьютере в студии «Вечернего Урганта» ведущий разметил картину Ильи Репина «Запорожцы», на которой казаки изображены с медицинскими масками на лицах.

Ургант сказал, что для казаков инфекция не страшна, потому что они сидят на лошадях.

Лошадь хвостом отгоняет вирус. А если уж чихнул какой-то китаец, то шашкой этот чих, сказал ведущий.